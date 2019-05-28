Случайный прохожий спас жизнь маленькому мальчику. Яркие детали случившегося рассказали очевидцы.

Случайный прохожий спас жизнь маленькому мальчику. Яркие детали случившегося рассказали очевидцы.Двухлетний мальчик остался дома без присмотра. Он случайно вылез из окна на пятом этаже. Ребенка заметила пожилая пара, но они не успели ему помочь – малыш сорвался.В это время 28-летний молодой человек парковал свою машину возле этого дома. Он вылетел из авто с вытянутыми руками, когда мальчик свалился на него сверху.Мужчина утверждает, что он увидел ребенка, когда тот уже летел вниз. Он признается, что поймал малыша рефлекторно."Не знаю, что было дальше, потому что на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели", – поделился спасатель.Их обоих сразу доставили в больницу. К счастью, маленький мальчик не получил серьезных травм. Мужчина, в свою очередь, отделался лишь царапинами на голове и руках.Отметим, это случилось в китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурскиого автономного района. Мужчину, спасшего малыша, зовут Тоник Турганбек.