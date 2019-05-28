В преддверии
лета эксперты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественное
и вкусное мороженое. Высказалась на этот счет и диетолог Елена Соломатина.
В преддверии
лета эксперты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественное
и вкусное мороженое. Высказалась на этот счет и диетолог Елена Соломатина.
Специалисты советуют в первую очередь определиться
с наименованием ледяного лакомства, которое зависит от его жирности. Мороженое
должно иметь равномерный цвет – чем оно жирнее, тем желтее.
"В молочном жирность
не выше 7,5%, в сливочном – от 8 до 11,5%,
в пломбире – до 20% жирности", – цитирует экспертов
Роскачества . Чтобы
убедиться в качестве продукта, от него нужно отделить кусочек. Если
он откалывается, значит, мороженое хорошего качества. Если же оно
замораживалось несколько раз, об этом говорят кристаллики льда на лакомстве.
Такое мороженое может быть не вкусным.
В составе мороженого
должны быть молоко (меньше 40%) или сливки, натуральные ароматизаторы
и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Присутствие же пальмового
масла в продукте говорит о том, что такое мороженое должно быть дешевле и
является молокосодержащим.
Рассказала о видах лакомства и диетолог Елена Соломатина. В частности, она
охарактеризовала мороженое фруктовый лед. "Этот десерт, который многие считают
полезным заменителем молочного мороженого, я бы назвала настоящей ледяной
бомбой. Если вы глянете на этикетку, то в подавляющем большинстве случаев
увидите всю таблицу Менделеева",
– приводит слова эксперта сайт
Дело в том, что
зачастую производители замораживают не натуральный фруктовый сок, а берут лед, добавляя
в него ароматизаторы, красители и вкусовые добавки. Кроме того, они кладут в
мороженое излишне много сахара, что вредно для нашего организма. "В нашем
организме такой приторный лед вызывает резкий скачок уровня сахара в крови… Это
предвестник диабета", – высказалась диетолог.
По словам Елены Соломатиной,
лучше всего самостоятельно заморозить в морозилке ягодный морс или компот.
Особенно здорово, если лед будет с кусочками фруктов.