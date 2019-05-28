В преддверии лета эксперты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественное и вкусное мороженое. Высказалась на этот счет и диетолог Елена Соломатина.

В преддвериилета эксперты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественноеи вкусное мороженое. Высказалась на этот счет и диетолог Елена Соломатина.Специалисты советуют в первую очередь определитьсяс наименованием ледяного лакомства, которое зависит от его жирности. Мороженоедолжно иметь равномерный цвет – чем оно жирнее, тем желтее."В молочном жирностьне выше 7,5%, в сливочном – от 8 до 11,5%,в пломбире – до 20% жирности", – цитирует экспертовРоскачества . Чтобыубедиться в качестве продукта, от него нужно отделить кусочек. Еслион откалывается, значит, мороженое хорошего качества. Если же онозамораживалось несколько раз, об этом говорят кристаллики льда на лакомстве.Такое мороженое может быть не вкусным.В составе мороженогодолжны быть молоко (меньше 40%) или сливки, натуральные ароматизаторыи стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Присутствие же пальмовогомасла в продукте говорит о том, что такое мороженое должно быть дешевле иявляется молокосодержащим.Рассказала о видах лакомства и диетолог Елена Соломатина. В частности, онаохарактеризовала мороженое фруктовый лед. "Этот десерт, который многие считаютполезным заменителем молочного мороженого, я бы назвала настоящей ледянойбомбой. Если вы глянете на этикетку, то в подавляющем большинстве случаевувидите всю таблицу Менделеева",– приводит слова эксперта сайтДело в том, чтозачастую производители замораживают не натуральный фруктовый сок, а берут лед, добавляяв него ароматизаторы, красители и вкусовые добавки. Кроме того, они кладут вмороженое излишне много сахара, что вредно для нашего организма. "В нашеморганизме такой приторный лед вызывает резкий скачок уровня сахара в крови… Этопредвестник диабета", – высказалась диетолог.По словам Елены Соломатиной,лучше всего самостоятельно заморозить в морозилке ягодный морс или компот.Особенно здорово, если лед будет с кусочками фруктов.