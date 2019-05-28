Павел Лунгин опроверг слухи о своем тяжелом состоянии. Режиссер действительно госпитализирован – однако, по его словам, это всего лишь плановое обследование.

Павел Лунгин опроверг слухи о своем тяжелом состоянии.Режиссер действительно госпитализирован – однако, по его словам, это всего лишьплановое обследование.Известный режиссер на самом деле находится вбольнице. Появилась информация, что у него проблемы с сердцем – сообщалось, чтоврачи экстренно отправили пациента в реанимацию. Однако сам режиссер заявил,что ничего серьезного не произошло – это просто обследование."Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановоеобследование, завтра уже выписывают. Пусть никто не волнуется, никаких проблемнет", – сообщил журналистам мэтр.Слова подтвердил и его сын. По словамАлександра, отцу назначены плановые процедуры, с ним все хорошо. Что жекасается известий о реанимации, то режиссера действительно сначала пометили впалату интенсивной терапии – однако это обычная практика в больнице, утверждаетЛунгин-младший.После первых сообщений о госпитализациипользователи Сети предположили, что здоровье режиссера ухудшилось из-за жесткойкритике, которой подвергся его последний фильм "Братство". Картина,которая вышла в прокат к 9 мая, посвящена афганской войне. Режиссер показал вленте не только подвиги советских солдат, но и истории о грабежах. Многиероссияне – в том числе и политики – отнеслись к такой трактовке событийнегативно, пишет Teleprogramma.pro.