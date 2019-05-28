Павел Лунгин опроверг слухи о своем тяжелом состоянии.
Режиссер действительно госпитализирован – однако, по его словам, это всего лишь
плановое обследование.
Павел Лунгин опроверг слухи о своем тяжелом состоянии.
Режиссер действительно госпитализирован – однако, по его словам, это всего лишь
плановое обследование.
Известный режиссер на самом деле находится в
больнице. Появилась информация, что у него проблемы с сердцем – сообщалось, что
врачи экстренно отправили пациента в реанимацию. Однако сам режиссер заявил,
что ничего серьезного не произошло – это просто обследование.
"Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое
обследование, завтра уже выписывают. Пусть никто не волнуется, никаких проблем
нет", – сообщил журналистам мэтр.
Слова подтвердил и его сын. По словам
Александра, отцу назначены плановые процедуры, с ним все хорошо. Что же
касается известий о реанимации, то режиссера действительно сначала пометили в
палату интенсивной терапии – однако это обычная практика в больнице, утверждает
Лунгин-младший.
После первых сообщений о госпитализации
пользователи Сети предположили, что здоровье режиссера ухудшилось из-за жесткой
критике, которой подвергся его последний фильм "Братство". Картина,
которая вышла в прокат к 9 мая, посвящена афганской войне. Режиссер показал в
ленте не только подвиги советских солдат, но и истории о грабежах. Многие
россияне – в том числе и политики – отнеслись к такой трактовке событий
негативно, пишет Teleprogramma.pro.