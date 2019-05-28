В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ Химки на домашней площадке обыграли казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ "Химки" на домашней площадке обыграли казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Прежде всего хочу поблагодарить зрителей, которые заполнили зал и очень нам помогли. Мы их слышали, они хорошо болели, это наш шестой игрок. Сердечное им спасибо за такую поддержку, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Также хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. В эту победу сегодня все вложили сердце, что обычно требуют тренеры от игроков. Можно и проиграть, но на площадке ты должен выложиться и отдать все силы, что мы и сделали".Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, записавший на свой счет 25 очков и 10 передач. Несмотря на это, Куртинайтис отказался выделять отдельных баскетболистов, заявив что все сыграли хорошо, внеся свой вклад в победу.Напомним, первые две игры завершились одной победой УНИКСа (96:91) и одной викторией "Химок" (103:98). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу подмосковной команды. Следующий матч состоится в среду, 29 мая и пройдет также в Подмосковье.