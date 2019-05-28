Всероссийская федерация художественной гимнастики дисквалифицировала победительницу чемпионата мира и Европы в групповых упражнениях Александру Семенову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Всероссийская федерация художественной гимнастики дисквалифицировала победительницу чемпионата мира и Европы в групповых упражнениях Александру Семенову на два года за нарушение антидопинговых правил.Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства РУСАДА, организация приняла решение дисквалифицировать спортсменку за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года.Напомним, Семенова – чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, а также обладательница серебряных медалей европейского первенства в финалах с булавами.