Национальная хоккейная
лига (НХЛ) изучит видеозапись с форвардом Вашингтона и сборной России
Евгением Кузнецовым. В появившемся в Сети ролике спортсмен запечатлен рядом с
неустановленным белым порошком.
Национальная хоккейная
лига (НХЛ) изучит видеозапись с форвардом "Вашингтона" и сборной России
Евгением Кузнецовым. В появившемся в Сети ролике спортсмен запечатлен рядом с
неустановленным белым порошком.
На
видео Евгений Кузнецов находится в номере гостиницы и говорит по телефону.
Перед хоккеистом на столе лежит порошок и денежная купюра.
НХЛ займется изучением
видеозаписи – об этом заявил на своей странице в Twitter канадский спортивный
журналист Крис Джонстон со ссылкой на слова замкомиссионера лиги Билла Дэйли. По
словам последнего, лиге необходимо больше времени, чтобы собрать факты, прежде
чем давать какие-либо официальные комментарии, передает
Скандальную
видеозапись прокомментировал и сам Евгений Кузнецов. Хоккеист подтвердил, что
на кадрах действительно он. "Я не всегда имею отношение
к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не
собираюсь увлекаться этим", – отметил спортсмен. При этом он подчеркнул, что, если
к нему есть вопросы – в любой момент он готов пройти медицинскую экспертизу.
По
словам Евгения Кузнецова, в ролике показаны события лета 2018 года в Лас-Вегасе
после его победы в составе "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли. Он добавил,
что на видео номер его "знакомых", куда он заглянул. Однако, как
отметил хоккеист, когда он увидел там "женщин и непонятные вещества на
столе", то позвонил другу и поспешил уйти.