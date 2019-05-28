Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучит видеозапись с форвардом Вашингтона и сборной России Евгением Кузнецовым. В появившемся в Сети ролике спортсмен запечатлен рядом с неустановленным белым порошком.

Национальная хоккейнаялига (НХЛ) изучит видеозапись с форвардом "Вашингтона" и сборной РоссииЕвгением Кузнецовым. В появившемся в Сети ролике спортсмен запечатлен рядом снеустановленным белым порошком.Навидео Евгений Кузнецов находится в номере гостиницы и говорит по телефону.Перед хоккеистом на столе лежит порошок и денежная купюра.НХЛ займется изучениемвидеозаписи – об этом заявил на своей странице в Twitter канадский спортивныйжурналист Крис Джонстон со ссылкой на слова замкомиссионера лиги Билла Дэйли. Пословам последнего, лиге необходимо больше времени, чтобы собрать факты, преждечем давать какие-либо официальные комментарии, передаетСкандальнуювидеозапись прокомментировал и сам Евгений Кузнецов. Хоккеист подтвердил, чтона кадрах действительно он. "Я не всегда имею отношениек тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и несобираюсь увлекаться этим", – отметил спортсмен. При этом он подчеркнул, что, еслик нему есть вопросы – в любой момент он готов пройти медицинскую экспертизу.Пословам Евгения Кузнецова, в ролике показаны события лета 2018 года в Лас-Вегасепосле его победы в составе "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли. Он добавил,что на видео номер его "знакомых", куда он заглянул. Однако, какотметил хоккеист, когда он увидел там "женщин и непонятные вещества настоле", то позвонил другу и поспешил уйти.