Во вторник, 28 мая, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, подготовку к очередному Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, а также проведение совместного российско-корейского форума по цифровой экономике.
Во вторник, 28 мая, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, подготовку к очередному Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, а также проведение совместного российско-корейского форума по цифровой экономике.
Большую роль в развитии отношений Москвы и Сеула играют
президенты двух стран – Владимир Путин и Мун Чжэ Ин, подчеркнул Вячеслав
Володин. Спикер Госдумы напомнил, что лидер Южной Кореи минувшим летом приезжал
на Охотный Ряд и выступал перед парламентариями.
В свою очередь глава Нацсобрания Южной Кореи призвал
расширять двусторонний товарооборот и выходить на уровень 30 миллиардов
долларов. Мун Хи Сан также выразил уверенность, что парламенты должны
поддержать мероприятия в честь 30-летия восстановления дипломатических
отношений между Москвой и Сеулом.
Кроме того, южнокорейский парламентарий попросил спикера
Госдумы передать приглашение Владимиру Путину выступить на заседании
Национального собрания Южной Кореи.
Говоря о развитии двусторонних связей, Володин отметил, что
за последние годы удалось создать новые эффективные форматы. Прежде всего,
напомнил законодатель, Госдума и Нацсобрание инициировали проведение Совещания
спикеров парламентов Евразии. В этом году мероприятие пройдет в четвертый раз,
его будет принимать столица Казахстана Нур-Султан. Предстоит обсудить множество тем – от экономического развития до борьбы с терроризмом.
"Количество желающих принять участие в Совещании растет с
каждым годом, и мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедется еще больше
наших коллег", – сказал Володин.
Мун Хи Сан отметил, что от евразийских парламентов поступило
уже более 48 заявок. Впервые принять участие в Совещании намерены законодатели
из Германии, Франции и Италии. По словам главы Национального собрания Южной
Кореи, это говорит о силе влияния России на международной арене.
Пользуясь случаем, спикер Госдумы пригласил коллегу на
международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в
Москве в начале июля. Корейский парламентарий с благодарностью принял
приглашение.
В ходе переговоров спикеры также затронули тему цифровой
экономики. Вячеслав Володин выступил с предложением провести совместный
тематический российско-корейский форум.
"Предлагаю обсудить тему цифровой экономики совместно с
корейскими IT-компаниями,
которые достигли многого в создании искусственного интеллекта, робототехники, и
наших российский компаний, которые работают по этому направлению", – сказал
законодатель.
По словам спикера, в мероприятии могли бы поучаствовать
представители бизнеса, у которых есть наработки в сфере цифровой экономики. Володин подчеркнул, что эта тема требует законодательного
регулирования.
В конце встрече глава Национального совета пригласил спикера
Госдумы посетить Южную Корею. После переговоров началось первое заседание
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Нацсовета.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.