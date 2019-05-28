Во вторник, 28 мая, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, подготовку к очередному Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, а также проведение совместного российско-корейского форума по цифровой экономике.

Во вторник, 28 мая, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, подготовку к очередному Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, а также проведение совместного российско-корейского форума по цифровой экономике.Большую роль в развитии отношений Москвы и Сеула играютпрезиденты двух стран – Владимир Путин и Мун Чжэ Ин, подчеркнул ВячеславВолодин. Спикер Госдумы напомнил, что лидер Южной Кореи минувшим летом приезжална Охотный Ряд и выступал перед парламентариями.В свою очередь глава Нацсобрания Южной Кореи призвалрасширять двусторонний товарооборот и выходить на уровень 30 миллиардовдолларов. Мун Хи Сан также выразил уверенность, что парламенты должныподдержать мероприятия в честь 30-летия восстановления дипломатическихотношений между Москвой и Сеулом.Кроме того, южнокорейский парламентарий попросил спикераГосдумы передать приглашение Владимиру Путину выступить на заседанииНационального собрания Южной Кореи.Говоря о развитии двусторонних связей, Володин отметил, чтоза последние годы удалось создать новые эффективные форматы. Прежде всего,напомнил законодатель, Госдума и Нацсобрание инициировали проведение Совещанияспикеров парламентов Евразии. В этом году мероприятие пройдет в четвертый раз,его будет принимать столица Казахстана Нур-Султан. Предстоит обсудить множество тем – от экономического развития до борьбы с терроризмом."Количество желающих принять участие в Совещании растет скаждым годом, и мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедется еще большенаших коллег", – сказал Володин.Мун Хи Сан отметил, что от евразийских парламентов поступилоуже более 48 заявок. Впервые принять участие в Совещании намерены законодателииз Германии, Франции и Италии. По словам главы Национального собрания ЮжнойКореи, это говорит о силе влияния России на международной арене.Пользуясь случаем, спикер Госдумы пригласил коллегу намеждународный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет вМоскве в начале июля. Корейский парламентарий с благодарностью принялприглашение.В ходе переговоров спикеры также затронули тему цифровойэкономики. Вячеслав Володин выступил с предложением провести совместныйтематический российско-корейский форум."Предлагаю обсудить тему цифровой экономики совместно скорейскими IT-компаниями,которые достигли многого в создании искусственного интеллекта, робототехники, инаших российский компаний, которые работают по этому направлению", – сказалзаконодатель.По словам спикера, в мероприятии могли бы поучаствоватьпредставители бизнеса, у которых есть наработки в сфере цифровой экономики. Володин подчеркнул, что эта тема требует законодательногорегулирования.В конце встрече глава Национального совета пригласил спикераГосдумы посетить Южную Корею. После переговоров началось первое заседаниеМежпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Нацсовета.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.