Накануне состоялась премьера нового сезона украинской версии проекта Голос. Дiти. Среди участников оказалась 7-летняя москвичка Таисия Скоморохова.

Накануне состоялась премьера нового сезона украинской версии проекта "Голос. Дiти". Среди участников оказалась 7-летняя москвичка Таисия Скоморохова.Девочка исполнила хит Тины Тернер Simply The Best. Она поразила жюри своим вокалом буквально с первых секунд.Такой успех вызвал неоднозначную реакцию у украинских граждан. Конечно, многие оценили сильные вокальные данные девочки. Тем не менее, эта ситуация спровоцирвала серьезный конфликт.Возмущенных оказалось большинство. Люди недоумевают, почему ребенок из так называемой "страны-агрессора" входит в состав их конкурса. Недовольные телезрители возмущаются тем, что для участия выбирают всех подряд, сообщает ."Почему детей из России допускают на конкурс на Украине? Пусть там у себя поют", – негодуют критики.Отметим, на припеве все судьи одновременно повернули свои кресла. Таисия сделала выбор в пользу команды наставников группы "Время и Стекло".Напомним, 24 мая был показан финал шестого сезона российского шоу . Победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Но слишком сильный отрыв голосов вызвал недоверие у телезрителей. Многие заподозрили, что результаты были сфальсифицированы.