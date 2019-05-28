В результате взрыва гранаты, сброшенной с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, ранения получила 70-летняя жительница Горловки.

В результате взрыва гранаты, сброшенной с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, ранения получила 70-летняя жительница Горловки.На место происшествия выехала оперативная группа представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В настоящее время на территории Донбасса формально действует весеннее перемирие, вступившее в силу в полночь 8 марта, напоминает ТАСС. Уже спустя 5 минут после начала перемирия украинские силовики нарушили его.