Житель Петербурга Иван Юмшанов уверен, что уже почти пять лет воспитывает сына звезды сериала Кадетство Кирилла Емельянова. Мужчина обратился к Дмитрию Шепелеву с просьбой выяснить, кто же на самом деле является биологическим отцом мальчика. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого канала были расставлены все точки над i.

Житель Петербурга Иван Юмшанов уверен, что уже почти пятьлет воспитывает сына звезды сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова. Мужчинаобратился к Дмитрию Шепелеву с просьбой выяснить, кто же на самом деле являетсябиологическим отцом мальчика. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле"Первого канала были расставлены все точки над i.О том, что его пятилетний наследник возможно рожден отдругого мужчины Иван Юмшанов узнал, прочитав переписку своей тещи с артистом. Вней Светлана Александровна Логинова называет Кирилла Емельянова отцом мальчика,и актер не отрицает этот факт.В студии "На самом деле" петербуржец рассказал, что околошести лет назад он и его супруга Ольга Логинова переживали кризис в отношениях.Из-за возникшего недопонимания жена некоторое время жила отдельно."Около полумесяца мы с ней не общались, она жила у тещи и переехалав Москву. И за это время все и произошло", – рассказал петербуржец.После на съемочной площадке появился Кирилл Емельянов. Артистзаявил, что напуган настойчивостью Юмшанова, он боится за свою жизнь. О своихотношениях с Логиновой Емельянов высказался достаточно туманно, так же ондобавил, что никогда не встречался с тещей Ивана."Я познакомился с Олей несколько лет назад во время кастинга.После этого мы с небольшой группой с кастинга актеров отправились прогулятьсяпо Москве и сходили в кафе. Не могу сказать, что, между нами что-то было", – говорилартист присутствующим.Рассказу звезды сериала "Кадетство" вторит и сама Ольга Логинова.Женщина поклялась, что никогда не была близка с актером. Родная мать оболгала ее,пытаясь разлучить с мужем. По словам Логиновой родительница ненавидит еесупруга."Моя мама вечно строит козни, вечно недовольна всем, что он делает", -рассказала Ольга в сегодняшнем выпуске "На самом деле".Светлана Александровна тоже была приглашена на шоу. Теща Юмшановане скрывала своего пренебрежения по отношению к зятю, зато с актером она говорилакрайне уважительно. Логинова-старшая сообщила шоумену Дмитрию Шепелеву, что междуОльгой и Кириллом была интимная связь, и она случайно стала тому свидетелем.Пришло время огласить результаты теста-ДНК. Отметим, что Емельяновдолго отказывался приходить на ток-шоу. Однако незадолго до эфира согласился, но выдвинул условие: он сам выберет клинику для проведения исследования,артист отказался от помощи редакции."У меня в руках конверт с результатами генетическойэкспертизы, которая наконец ответил на вопрос: является ли Кирилл отцом мальчика.Вероятность этого составляет 0%", – произнес ведущий программыДмитрий Шепелев.Меж тем после проверки всех участников скандала на детекторе лжи выяснилось, что Емельянов подлый обманщик – он сдал для анализа чужойгенетический профиль. Он попросил друга предоставить биологический материали уже в клинике выдал его за свой. Кирилл боялся получить положительныйрезультат, так как действительно имел интимную связь с Ольгой.Узнав о неверности жены Иван Юмшанов не смог сдержать эмоций.Мужчина расплакался и долго не мог взять себя в руки. Героя пришлось успокаивать Дмитрию Шепелеву.В конце сегодняшнего выпуска шоумен вскрылвторой конверт с результатами ДНК-исследования. Оно проводилось между Юмшановыми его предполагаемым сыном. "Вероятность того, что Иван является отцом ребенкаОльги составляет 99.9%", – резюмировал Дмитрий Шепелев.