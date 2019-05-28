Житель Петербурга Иван Юмшанов уверен, что уже почти пять
лет воспитывает сына звезды сериала Кадетство Кирилла Емельянова. Мужчина
обратился к Дмитрию Шепелеву с просьбой выяснить, кто же на самом деле является
биологическим отцом мальчика. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле
Первого канала были расставлены все точки над i.
Житель Петербурга Иван Юмшанов уверен, что уже почти пять
лет воспитывает сына звезды сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова. Мужчина
обратился к Дмитрию Шепелеву с просьбой выяснить, кто же на самом деле является
биологическим отцом мальчика. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле"
Первого канала были расставлены все точки над i.
О том, что его пятилетний наследник возможно рожден от
другого мужчины Иван Юмшанов узнал, прочитав переписку своей тещи с артистом. В
ней Светлана Александровна Логинова называет Кирилла Емельянова отцом мальчика,
и актер не отрицает этот факт.
В студии "На самом деле" петербуржец рассказал, что около
шести лет назад он и его супруга Ольга Логинова переживали кризис в отношениях.
Из-за возникшего недопонимания жена некоторое время жила отдельно.
"Около полумесяца мы с ней не общались, она жила у тещи и переехала
в Москву. И за это время все и произошло", – рассказал петербуржец.
После на съемочной площадке появился Кирилл Емельянов. Артист
заявил, что напуган настойчивостью Юмшанова, он боится за свою жизнь. О своих
отношениях с Логиновой Емельянов высказался достаточно туманно, так же он
добавил, что никогда не встречался с тещей Ивана.
"Я познакомился с Олей несколько лет назад во время кастинга.
После этого мы с небольшой группой с кастинга актеров отправились прогуляться
по Москве и сходили в кафе. Не могу сказать, что, между нами что-то было", – говорил
артист присутствующим.
Рассказу звезды сериала "Кадетство" вторит и сама Ольга Логинова.
Женщина поклялась, что никогда не была близка с актером. Родная мать оболгала ее,
пытаясь разлучить с мужем. По словам Логиновой родительница ненавидит ее
супруга.
"Моя мама вечно строит козни, вечно недовольна всем, что он делает", -
рассказала Ольга в сегодняшнем выпуске "На самом деле".
Светлана Александровна тоже была приглашена на шоу. Теща Юмшанова
не скрывала своего пренебрежения по отношению к зятю, зато с актером она говорила
крайне уважительно. Логинова-старшая сообщила шоумену Дмитрию Шепелеву, что между
Ольгой и Кириллом была интимная связь, и она случайно стала тому свидетелем.
Пришло время огласить результаты теста-ДНК. Отметим, что Емельянов
долго отказывался приходить на ток-шоу. Однако незадолго до эфира согласился, но выдвинул условие: он сам выберет клинику для проведения исследования,
артист отказался от помощи редакции.
"У меня в руках конверт с результатами генетической
экспертизы, которая наконец ответил на вопрос: является ли Кирилл отцом мальчика.
Вероятность этого составляет 0%", – произнес ведущий программыДмитрий Шепелев.
Меж тем после проверки всех участников скандала на детекторе лжи выяснилось, что Емельянов подлый обманщик – он сдал для анализа чужой
генетический профиль. Он попросил друга предоставить биологический материал
и уже в клинике выдал его за свой. Кирилл боялся получить положительный
результат, так как действительно имел интимную связь с Ольгой.
Узнав о неверности жены Иван Юмшанов не смог сдержать эмоций.
Мужчина расплакался и долго не мог взять себя в руки. Героя пришлось успокаивать Дмитрию Шепелеву.
В конце сегодняшнего выпуска шоумен вскрыл
второй конверт с результатами ДНК-исследования. Оно проводилось между Юмшановым
и его предполагаемым сыном. "Вероятность того, что Иван является отцом ребенка
Ольги составляет 99.9%", – резюмировал Дмитрий Шепелев.