Злоумышленники незаконно проникли в квартиру гражданина и, применив к нему насилие, похитили сейф с денежными средствами...

«Следственной частью СУ УВД по ЮВАО окончено производством и направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении и хищении имущества в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что в январе 2018 года двое фигурантов уголовного дела незаконно проникли в квартиру гражданина на Самаркандском бульваре и, применив к нему насилие, похитили сейф с денежными средствами, а также документы на квартиру и ключи от автомобиля. Ущерб составил около 13 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 44-летний и 45-летний ранее судимые жители Москвы. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ст. 162 УК РФ «Разбой».В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28