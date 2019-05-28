Братиславский Слован отказался от участия в Континентальной хоккейной лиге, поскольку не смог найти нового инвестора, об этом сообщил член совета директоров и исполнительный вице-президент клуба Юрай Широки-младший.

Братиславский "Слован" отказался от участия в Континентальной хоккейной лиге, поскольку не смог найти нового инвестора, об этом сообщил член совета директоров и исполнительный вице-президент клуба Юрай Широки-младший."Мы не нашли инвестора для продолжения выступления в КХЛ. Уже сообщили об этом руководству лиги – заявил Широки-младший, слова которого приводит Hokej.sk. – Мы разочарованы, что все так получилось".Также Широки-младший сообщил о том, что клуб уже подал заявку на возвращение в словацкую экстралигу – высшую лигу страны, где ранее "Слован" завоевал восемь трофеев.Напомним, что словацкий клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/2013. За семь сезонов в лиге команда дважды выходила в плей-офф. По итогам минувшего сезона "Слован" занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка.