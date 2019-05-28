Гости вручили имениннику цветы и памятные подарки, пожелали Николаю Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия...

Руководство и личный состав 8 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве приехали к ветерану Великой Отечественной войны, ветерану ГАИ Николаю Тишкину, чтобы поздравить его с большим юбилеем.Майору милиции в отставке исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра прибыли заместитель командира по работе с личным составом батальона подполковник полиции Александр Мельников и председатель Совета ветеранов 8 специализированного батальона Владимир Савичев.Николай Тишкин родился в деревне Жаворонки Московской области. Во времена войны был тружеником тыла. В 1947 году призван в армию. С 1954 года обеспечивал общественный порядок и безопасность граждан в 6 отделе ДН и ГАИ на спецтрассе г. Москвы в должности инспектора. 27 лет ветеран посвятил службе в Госавтоинспекции.Гости вручили имениннику цветы и памятные подарки, пожелали Николаю Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, а также поблагодарили ветерана за самоотверженность и верность Отечеству и безупречную службу в органах внутренних дел.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81