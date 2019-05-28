Установлено, что 19-летний приезжий решил расплатиться поддельными купюрами в торговом центре...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО задержали 19-летнего приезжего по подозрению в попытке сбыта поддельных денежных средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение от сотрудника торгового комплекса о том, что неизвестный пытался расплатиться за купленный товар фальшивыми денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО задержали 19-летнего приезжего. Установлено, что подозреваемый заказал поддельные деньги через сеть Интернет и заплатил за заказ 20 тысяч рублей. Банкноты, оставленные путем «закладок» продавцом, он забрал на территории Московской области. После чего решил расплатиться ими в торговом комплексе.В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму около 45 тысяч рублей.По данному факту следствием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.