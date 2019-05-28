Злоумышленники, повредив банкомат, пытались похитить денежные средства, но не смогли довести противоправные действия до конца по независящим от них причинам...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Коньково и УВД по ЮЗАО задержали троих подозреваемых в попытке кражи денежных средств из банкомата путем его подрыва», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Коньково поступило сообщение о повреждении банкомата одного из столичных банков, расположенного на улице Бутлерова.Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что неизвестные, повредив банкомат, пытались похитить денежные средства, но не смогли довести противоправные действия до конца по независящим от них причинам.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Ими оказались 28-летние приезжие из ближнего зарубежья.Следственной частью УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56