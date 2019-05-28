Злоумышленники распространяли запрещенные средства и вещества путем закладок на территории столицы...

Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии ИСЦ ГУ МВД России по г. Москве, 7 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в покушении на сбыт героина в крупном размере.В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 22-летняя и 28-летний приезжие из страны ближнего зарубежья могут быть причастны к распространению наркотиков. После установления их личностей наркополицейским стало известно, что злоумышленники распространяли запрещенные средства и вещества путем закладок на территории столицы. Мужчина покупал крупные партии наркотиков и передавал их своей подельнице для дальнейшего распространения.Подозреваемые были задержаны возле одного из домов на улице Капотня. При личном досмотре задержанной был обнаружен полимерный сверток темного цвета с порошкообразным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 500 грамм, что является крупным размером.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве