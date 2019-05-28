Злоумышленники распространяли запрещенные средства и вещества путем закладок на территории столицы...
Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии ИСЦ ГУ МВД России по г. Москве, 7 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в покушении на сбыт героина в крупном размере.
В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 22-летняя и 28-летний приезжие из страны ближнего зарубежья могут быть причастны к распространению наркотиков. После установления их личностей наркополицейским стало известно, что злоумышленники распространяли запрещенные средства и вещества путем закладок на территории столицы. Мужчина покупал крупные партии наркотиков и передавал их своей подельнице для дальнейшего распространения.
Подозреваемые были задержаны возле одного из домов на улице Капотня. При личном досмотре задержанной был обнаружен полимерный сверток темного цвета с порошкообразным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 500 грамм, что является крупным размером.
Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
УНК ГУ МВД России по г. Москве