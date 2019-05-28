Ученик школы в Вольске Саратовской области оставил послание взрослым перед тем, как напасть на сверстницу. Он связал свое страшное деяние с расстрелом колледжа в Керчи в октябре прошлого года.

Ученик школы вВольске Саратовской области оставил послание взрослым перед тем, как напасть насверстницу. Он связал свое страшное деяние с расстрелом колледжа в Керчи воктябре прошлого года.В своем манифесте подросток объяснил причины нападения на школу и, вчастности, сверстницу с топором. По его словам, это были мысли о том, чтобы нежить, а также желания отомстить и прославиться.Школьник написал, что мрачные мысли у негоначались из-за родителей и перехода в другой класс. Он отметил, что мать его "бесит",в новом классе собрались "отбросы", а классный руководитель – "лицемерка". Злоумышленникповедал, что ученики во время урока курят и распивают алкоголь, но педагогамнет до этого дела.Подросток признался, что даже был в психиатрической больнице из-застрашных мыслей о причинении себе вреда, но разочаровался в отечественноймедицине.При этом саратовский школьник связал свое преступление с расстреломколледжа в Керчи, произошедшего 17 октября 2018 года. Юный злоумышленниквдохновился этой страшной трагедией. "Я увидел, как это встревожило людей, какэтот прецедент обсуждался, его изучали, он мог высказать свои мысли, но нестал. А я стану и попытаюсь что-то поменять. Спасибо, Владислав, за идею!", -цитирует строки из послания подростка портал Baza."Даже убив мало людей, в любом случае ябуду рад, ведь я надеюсь разрушу школу, сломаю психику кому-то, и эта трагедиябудет мучать кого-то", – оставил жуткое признание школьник."Обратите вниманиена своего ребенка! Учитесь на ошибках своих родителей, на проколах в вашемвоспитании…", – обратился к взрослым ученик школы в Вольске. Причинойпроизошедшего он назвал разочарование в людях и обществе в целом.Злоумышленник задержан полицейскими. Состояние ученицы, на которую оннапал, оценивается как среднетяжелое. "Подросток поднялся на второй этаж, кинулбутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, авторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись. После этого он встретилдевочку и ударил ее топором по лбу", – приводит слова источника вправоохранительных органах региона ТАСС.