О том, как живут вдова и сын после смерти Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) репортерам остается только догадываться, штудируя личный аккаунт женщины в Instagram. Однако публикации ее сильно обеспокоили журналистов, и те призвали на помощь специалистов.

О том, как живут вдова и сын после смерти Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) репортерам остается только догадываться, штудируя личный аккаунт женщины в Instagram. Однако публикации ее сильно обеспокоили журналистов, и те призвали на помощь специалистов.Вскоре после смерти Децла выяснилось о крайне натянутых отношениях между его родителями и женой с сыном. Недавно благодаря матери рэпера стало известно, что Юлия с Тони уехали из квартиры, в которой раньше жили. Что с ними сейчас, неизвестно. "С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Я даже не знаю, где они", – заявил отец покойного артиста Александр Толмацкий.Журналисты разыскали личную страничку Юлии в социальной сети Instagram и внимательно ее изучили. Им показалось странным, что женщина прячет лицо за розовой маской зайца и делает не всегда понятные подписи и умозаключения. К примеру, она призналась, что мечтает выучить язык снежинок, чтобы узнать, о чем пишут облака.Репортеры дали специалистам аккаунт Юлии, чтобы они проанализировали его. По мнениюкандидата психологических наук, эксперта по религиозным культурам Александра Невеева, в профиле Юлии Толмацкой "чувствуется мистическая интоксикация": много буддистской и индуистский терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья. Настораживают специалиста и "очень странные" формулировки."Какие можно сделать выводы? В лучшем случае, это просто некое стремление привлечь к себе внимание, быть оригинальной, привнести метафизический и изотонической флер. В запущенном случае, может идти речь о шизофрении. Когда человек настолько погрузился в изотонические глупости, что перестал отличать фантазию от реальности. Это вызывает опасения", – цитирует эксперта . Он также отметил риск попадания такого психологического типа личности человека в секту или создания секты.Впрочем, клинический психолог Александр Державин убежден, что Юлия лишь пытается заработать. "Это захват внимания. Она привлекает внимание приверженцев, формирует круг аудитории, чтобы продвигать своей персональный бренд, то есть свою страницу", – высказался специалист.По его мнению, Юлия поэтапно реализует "бизнес-план". "По законам развития объективного внимания, наступит момент, когда появится рекламодатель, который предложит ей крупный (относительно ее блога) контракт и она будет счастлива, потому что сможет закрыть расходную часть на реализацию своего проекта в Instagram", – заключил эксперт.Напомним, о смерти стало известно утром 3 февраля. стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с могилой его бабушки.