Лидия Федосеева-Шукшина всегда была видной, статной, интересной. В нее влюблялись мужчины – обожали, боготворили. Ей завидовали женщины – подражали, ненавидели. Но время, увы, как поется в песне Пугачевой, ни на миг не остановишь.

Лидия Федосеева-Шукшина всегда была видной, статной, интересной. В нее влюблялись мужчины – обожали, боготворили. Ей завидовали женщины – подражали, ненавидели. Но время, увы, как поется в песне Пугачевой, "ни на миг не остановишь".Сегодня Лидия Николаевна все чаще передвигается по городу наинвалидном кресле. Ей очень трудно ходить.. А если она ивстает, то передвигается медленно, с тростью.В марте этого года в прессе появилась информация, что уактрисы отказали ноги и она госпитализирована с подозрением на инфаркт. Хотя еесупруг Бари Алибасов и отрицал тяжелое состояние. Мол, супруга чувствует себя хорошо, хоть и былнебольшой гипертонический криз.Позже Федосеева-Шукшина сама объяснила причины своегонедомогания. В программу “Пусть говорят” она сообщила, что долгое времястаралась не замечать проблем со здоровьем и запустила некоторые заболевания.Постоянные стрессы из-за скандалов в семье привели к сердечной недостаточностии периодически беспокоила аритмия. Кроме того, у нее была проблема с ногами,из-за чего стало тяжело вставать на них.Стоит заметить, что у Лидии Николаевны и раньше жаловалась на боли в конечностях. Несколько лет назад актриса приобрела квартиру вБолгарии, в городке Поморие, где есть пансионат по лечению опорно-двигательногоаппарата с использованием целебных грязей. Она рассказывала, что специальноездит туда, чтобы лечиться.А известный испанский травматолог дал Федосеевой-Шукшиной необычные, но действенные советы – отказаться от молока, хлеба и помидоров больше гулять на свежем воздухе. Так можно продлить активность еще на какое-то время.Для многочисленных поклонников артистки видеть ее в инвалидном кресле – большое горе. Поэтому они молятся за Лидию Николаевну и желают ей крепости духа.