Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить, соответствуют ли системы SSJ-100 требованиям сертификации. Помимо выяснения причин катастрофы самолета Аэрофлота в Шереметьево будет дана отдельная оценка действиям экипажа и бортпроводников при эвакуации.

Ассоциация эксплуатантоввоздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить,соответствуют ли системы SSJ-100 требованиям сертификации. Помимовыяснения причин катастрофы самолета "Аэрофлота" в Шереметьево будет данаотдельная оценка действиям экипажа и бортпроводников при эвакуации.Представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявлял, чтопассажиры Sukhoi Superjet были эвакуированы за 55 секунд. Это предстоитпроверить следователям."Если выяснится, что бортпроводники все же в норматив неуложились и не сделали этого, потому что спасали себя, то в отношении них такжебудет возбуждено уголовное дело", – цитирует источники в следственной группе порталBaza. Получается, стюардессам злополучногорейса после пережитого может грозить суд.Специалисты АЭВТ считают, что нужно изучить системууправления полетом и силовой установкой самолета, защиту салона при внешнемпожаре, а также программу тренировок экипажей, сообщает телеканал . В свою очередь занимающаяся выпуском SSJ-100 Объединеннаяавиастроительная корпорация (ОАК) считает запрос АЭВТ давлением на ходрасследования смертельного пожара с самолетомАвиаэксперт, экс-конструкторОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич заявил, что главной проблемой самолета SSJ-100 является плохое снабжение запчастями. По его мнению, все,что происходило с этими лайнерами до сих пор, отчасти не связано с воздушнымсудном как таковым или его техническим состоянием."Дело в том, что самолетновый... У него было достаточно много детских болезней, они в той или инойстепени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что досих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжениезапчастями", – цитирует эксперта .Проблемы у SSJ-100 не только с запчастями. Президент Союза АдвокатовРоссии, доктор юридических наук Игорь Трунов уверен, что быстромувозгоранию лайнера во многом способствовало и использованиенесертифицированного пластика.Напомним, катастрофа SSJ 100 в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявшийрейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в негонесколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. Послеприземления самолет загорелся, погиб 41 человек.