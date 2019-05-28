Ассоциация эксплуатантов
воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить,
соответствуют ли системы SSJ-100 требованиям сертификации. Помимо
выяснения причин катастрофы самолета Аэрофлота в Шереметьево будет дана
отдельная оценка действиям экипажа и бортпроводников при эвакуации.
Ассоциация эксплуатантов
воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить,
соответствуют ли системы SSJ-100 требованиям сертификации. Помимо
выяснения причин катастрофы самолета "Аэрофлота" в Шереметьево будет дана
отдельная оценка действиям экипажа и бортпроводников при эвакуации.
Представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявлял, что
пассажиры Sukhoi Superjet были эвакуированы за 55 секунд. Это предстоит
проверить следователям.
"Если выяснится, что бортпроводники все же в норматив не
уложились и не сделали этого, потому что спасали себя, то в отношении них также
будет возбуждено уголовное дело", – цитирует источники в следственной группе портал
Baza. Получается, стюардессам злополучного
рейса после пережитого может грозить суд.
Специалисты АЭВТ считают, что нужно изучить систему
управления полетом и силовой установкой самолета, защиту салона при внешнем
пожаре, а также программу тренировок экипажей, сообщает телеканал . В свою очередь занимающаяся выпуском SSJ-100 Объединенная
авиастроительная корпорация (ОАК) считает запрос АЭВТ давлением на ход
расследования смертельного пожара с самолетом
Авиаэксперт, экс-конструктор
ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич заявил, что главной проблемой самолета SSJ-100 является плохое снабжение запчастями. По его мнению, все,
что происходило с этими лайнерами до сих пор, отчасти не связано с воздушным
судном как таковым или его техническим состоянием.
"Дело в том, что самолет
новый... У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной
степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до
сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение
запчастями", – цитирует эксперта .
Проблемы у SSJ-100 не только с запчастями. Президент Союза Адвокатов
России, доктор юридических наук Игорь Трунов уверен, что быстрому
возгоранию лайнера во многом способствовало и использование
несертифицированного пластика.
Напомним, катастрофа SSJ 100 в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший
рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в него
несколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. После
приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.