× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/28-05-2019-svetlana-orlova-uvelichila-svoi-doxody-na-15-milliona-rublej.html" target="_blank">Светлана Орлова увеличила свои доходы на 1,5 миллиона рублей</a> - Она работает в Счетной палате РФ