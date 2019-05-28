Она работает в Счетной палате РФ
Она работает в Счетной палате РФ
Экс-губернатор Владимирской области, которая сейчас работает аудитором Счётной палаты РФ, Светлана Орлова
отчиталась о доходах за 2018 год.
В декларации о доходах бывшей главы региона значится 4,8 миллиона рублей, что на 1,5 миллиона больше, чем было годом ранее. В собственности Светланы Орловой ничего не изменилось. Лично он владеет лишь машиноместом на 38 квадратных метров.
В собственности её супруга значатся 2 земельных участка, гараж, дачный участок и 2 иномарки. Помимо этого, муж Светланы Орловой за год задекларировал доход в 2 миллиона рублей.