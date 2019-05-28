Сергей Глушко, более известный как Тарзан, высказался о
романе своего сына Архипа с моделью Марией Слугиной. Из его слов можно сделать
вывод, что красотку из Дома-2 в семье уже считают своей.
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, высказался о
романе своего сына Архипа с моделью Марией Слугиной. Из его слов можно сделать
вывод, что красотку из "Дома-2" в семье уже считают своей.
Детали знакомства сына и Натальи Королевой с
моделью из Саратова неизвестны. Первая "семейная" фотография
появилась на странице Марии Слугиной в Instagram в апреле этого года. На снимке девушку запечатлели рядом
с мамой Архипа и бабушкой – Людмилой Порывай. Они позировали за кулисами на
концерте в Crocus City Hall.
А спустя некоторое время Мария опубликовала фотографии из
дома известных артистов в Крекшино. Мария с Архипом отмечали там 19 мая День
пионерии – в компании Королевой, Тарзана и друзей звездной семьи.
оказался весьма скрытным, когда дело касается
его близких. На вопросы журналистов о том, как артист относится к пассии своего
наследника, Тарзан ответил одной фразой. "Это касается моей семьи, моих
самых близких людей", – отметил артист и от дальнейших комментариев
отказался, передает
О Марии Слугиной известно немного. Родом она из Саратова,
имеет титул "Мисс жемчужина "Русское радио" Саратов –
2016", была финалисткой конкурса "Мисс губерния – 2016". Сейчас
красотка получает образование в одном из столичных вузов. Судя по соцсетям,
девушка серьезно настроена сделать карьеру модели.
Недавно Мария написала в своем микроблоге, что решилась
посетить кастинг телепроекта "Дом-2". Детали модель не разглашает,
однако призывает подписчиков следить за новостями. Предполагают, что это было
до ее знакомства с Архипом, который вряд ли позволил бы своей девушке "искать
любовь" на телестройке.
Наташа Королева и , как уже было отмечено, о
романе сына не распространяются. Однако встречам молодых не препятствуют – из
чего поклонники пары делают вывод, что родители Архипа одобряют его отношения с
Марией.