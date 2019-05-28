Сергей Глушко, более известный как Тарзан, высказался о романе своего сына Архипа с моделью Марией Слугиной. Из его слов можно сделать вывод, что красотку из Дома-2 в семье уже считают своей.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, высказался оромане своего сына Архипа с моделью Марией Слугиной. Из его слов можно сделатьвывод, что красотку из "Дома-2" в семье уже считают своей.Детали знакомства сына и Натальи Королевой смоделью из Саратова неизвестны. Первая "семейная" фотографияпоявилась на странице Марии Слугиной в Instagram в апреле этого года. На снимке девушку запечатлели рядомс мамой Архипа и бабушкой – Людмилой Порывай. Они позировали за кулисами наконцерте в Crocus City Hall.А спустя некоторое время Мария опубликовала фотографии издома известных артистов в Крекшино. Мария с Архипом отмечали там 19 мая Деньпионерии – в компании Королевой, Тарзана и друзей звездной семьи.оказался весьма скрытным, когда дело касаетсяего близких. На вопросы журналистов о том, как артист относится к пассии своегонаследника, Тарзан ответил одной фразой. "Это касается моей семьи, моихсамых близких людей", – отметил артист и от дальнейших комментариевотказался, передаетО Марии Слугиной известно немного. Родом она из Саратова,имеет титул "Мисс жемчужина "Русское радио" Саратов –2016", была финалисткой конкурса "Мисс губерния – 2016". Сейчаскрасотка получает образование в одном из столичных вузов. Судя по соцсетям,девушка серьезно настроена сделать карьеру модели.Недавно Мария написала в своем микроблоге, что решиласьпосетить кастинг телепроекта "Дом-2". Детали модель не разглашает,однако призывает подписчиков следить за новостями. Предполагают, что это былодо ее знакомства с Архипом, который вряд ли позволил бы своей девушке "искатьлюбовь" на телестройке.Наташа Королева и , как уже было отмечено, оромане сына не распространяются. Однако встречам молодых не препятствуют – изчего поклонники пары делают вывод, что родители Архипа одобряют его отношения сМарией.