На Тимати обрушился шквал критики от поклонников. Продюсер не ожидал такой реакции на совместную работу с министром обороны России – Сергеем Шойгу.

На Тимати обрушился шквал критики от поклонников. Продюсер не ожидал такой реакции на совместную работу с министром обороны России – Сергеем Шойгу.На днях миру предстала коллаборация бренда Black Star Wear и сети магазинов "Армия России" при поддержке Тимати и Минобороны в лице Сергея Шойгу. Это коллекция военной одежды.В нее вошли толстовки, комбинезоны, шорты, брюки и платья. Вся одежда представлена в защитных цветах, а в некоторых моделях присутствуют элементы военного снаряжения.Новая линейка вызвала неоднозначную реакцию. Во-первых, у многих возникли вопросы на счет дизайна. На одной из футболок надпись "Сирия", на другой – мишень на груди. Далеко не всем понравился такой ярый военный уклон."Надевая эти доспехи, ты и представляешь страну, и разделяешь идеологию Black Star", – отметил Тимур Ильдарович.Во-вторых, ходит мнение, что Тимати вдохновляется AliExpress. Фанаты предполагают, что продюсер просто экономит на дизайнерах, сообщает Telegram-канал Антиглянец.Отметим, показ новой линии одежды состоялся 27 мая. Коллекция будет доступна для заказа и продажи уже 5 июня.