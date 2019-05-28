Рэп-исполнитель Тимати (он же Тимур Юнусов), который владеет брендом Black Star Wear, совместно с сетью магазинов Армия России (Военторг) 27 мая представил новую коллекцию одежды Черная звезда. Презентация прошла в главном атриуме здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве.

Рэп-исполнитель Тимати (он же Тимур Юнусов), который владеет брендом Black Star Wear, совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") 27 мая представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".Презентация прошла в главном атриуме здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве.Перед началом презентации Тимати рассказал, что коллекцию его команда готовила полгода, и поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды, передает ТАСС.В коллекции "Черная звезда" есть майки и платья в стиле милитари, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки и панамы. Представлена в ней и детская линия.Военные говорят, что дизайнеры учли в этой коллекции лучшие традиции стиля: строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой и высокую функциональность.