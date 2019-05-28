Против бывшего лидера Украины Петра Порошенко возбуждено уже несколько уголовных дел, готовится четвертое. Обстановка вокруг экс-президента настолько накалилась, что ему пришлось нанять адвоката. В Незалежной немало тех, кто хочет отправить политика в места не столь отдаленные на как можно больший срок.

Против бывшего лидера Украины Петра Порошенко возбуждено уже несколько уголовных дел, готовится четвертое. Обстановка вокруг экс-президента настолько накалилась, что ему пришлось нанять адвоката. В Незалежной немало тех, кто хочет отправить политика в места не столь отдаленные на как можно больший срок.Порошенко постепенно превращается из важногогосударственного деятеля в фигуру судебной хроники. С таким заявлением выступилбывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он активнодобивается уголовного преследования экс-президента.Портнов подал уже четыре заявления против Порошенко ипотребовал привлечь его к ответственности. В своем Telegram-канале он поделилсяновостью: бывшему президенту пришлось нанять адвоката. Значит, ему тревожно засвое будущее.По словам Портнова, он и его команда и дальше будутдобиваться ареста и суда над бывшим президентом. "Мы поможем синформационными поводами и перевоплощением фигуранта из морализаторского пафосав уголовно-правовой”, – написал бывший соратник Виктора Януковича.За последнюю неделю против возбудили три уголовныхдела. Его обвинили в госизмене и коррупции при распределении должностей,легализации преступных доходов и провокации в Керченском проливе в ноябрепрошлого года.Портнов уверен: на Порошенко лежит вина в том, что морякиоказались в российской тюрьме. По словам юриста, экс-президент намеревалсяввести военное положение и сорвать выборы.Помимо имеющихся трех, на горизонте маячит четвертое дело:Портнов обвинил в узурпации судебной власти. Теперь команда юристабудет добиваться ареста всего имущества бывшего президента.