Против бывшего лидера Украины Петра Порошенко возбуждено уже несколько уголовных дел, готовится четвертое. Обстановка вокруг экс-президента настолько накалилась, что ему пришлось нанять адвоката. В Незалежной немало тех, кто хочет отправить политика в места не столь отдаленные на как можно больший срок.
Против бывшего лидера Украины Петра Порошенко возбуждено уже несколько уголовных дел, готовится четвертое. Обстановка вокруг экс-президента настолько накалилась, что ему пришлось нанять адвоката. В Незалежной немало тех, кто хочет отправить политика в места не столь отдаленные на как можно больший срок.
Порошенко постепенно превращается из важного
государственного деятеля в фигуру судебной хроники. С таким заявлением выступил
бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он активно
добивается уголовного преследования экс-президента.
Портнов подал уже четыре заявления против Порошенко и
потребовал привлечь его к ответственности. В своем Telegram-канале он поделился
новостью: бывшему президенту пришлось нанять адвоката. Значит, ему тревожно за
свое будущее.
По словам Портнова, он и его команда и дальше будут
добиваться ареста и суда над бывшим президентом. "Мы поможем с
информационными поводами и перевоплощением фигуранта из морализаторского пафоса
в уголовно-правовой”, – написал бывший соратник Виктора Януковича.
За последнюю неделю против возбудили три уголовных
дела. Его обвинили в госизмене и коррупции при распределении должностей,
легализации преступных доходов и провокации в Керченском проливе в ноябре
прошлого года.
Портнов уверен: на Порошенко лежит вина в том, что моряки
оказались в российской тюрьме. По словам юриста, экс-президент намеревался
ввести военное положение и сорвать выборы.
Помимо имеющихся трех, на горизонте маячит четвертое дело:
Портнов обвинил в узурпации судебной власти. Теперь команда юриста
будет добиваться ареста всего имущества бывшего президента.