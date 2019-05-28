Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверены в Киеве. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверены в Киеве. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.Москва напрямую руководит финансами Белоруссии, полагаетбывший посол Украины в республике Роман Бессмертный. В эфире телеканала"Эспрессо" он признался, что никогда не считал Лукашенкостратегическим партнером.Бессмертный призвал разделять народ Белоруссии и руководствореспублики. По его словам, власти страны исполняют волю Кремля. "И кЛукашенко так и надо относиться", – заявил украинский дипломат. Батька женужен Москве для того, чтобы "сдирать с белорусов последнюю рубашку",полагает он.Впрочем, у некоторых белорусских экспертов другое мнение.Часть из них полагает, что отношения между Путиным и безнадежноиспорчены.Так, в интервью белорусским СМИ политолог Валерий Костканазвал причину напряженности в отношениях между двумя лидерами. По его словам,Россия намерена создать единое государство с Белоруссией, возглавить котороеможет Путин. "В разработанной схеме для Лукашенко не остается местаруководителя", – сказал политолог в интервью "Белорусскойправде".Эксперт призвал Лукашенко настороженно относиться к Путину:якобы у главы российского государства есть возможность отстранить Батьку отвласти. При этом политолог подчеркнул, что личный конфликт между лидерамиотражается на официальных контактах двух стран.Отношения между Москвой и Минском резко обострились впрошлом году. недоволен ценами на российские энергоносители инежеланием Кремля компенсировать потери от налогового маневра в нефтянойотрасли. Россию, в свою очередь, не устраивают темпы интеграции двух стран врамках Союзного государства.