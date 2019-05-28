Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверены в Киеве. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть союзником Украины, уверены в Киеве. Батька, полагают в Незалежной, полностью зависим от президента России Владимира Путина и проводит политическую линию Кремля.
Москва напрямую руководит финансами Белоруссии, полагает
бывший посол Украины в республике Роман Бессмертный. В эфире телеканала
"Эспрессо" он признался, что никогда не считал Лукашенко
стратегическим партнером.
Бессмертный призвал разделять народ Белоруссии и руководство
республики. По его словам, власти страны исполняют волю Кремля. "И к
Лукашенко так и надо относиться", – заявил украинский дипломат. Батька же
нужен Москве для того, чтобы "сдирать с белорусов последнюю рубашку",
полагает он.
Впрочем, у некоторых белорусских экспертов другое мнение.
Часть из них полагает, что отношения между Путиным и безнадежно
испорчены.
Так, в интервью белорусским СМИ политолог Валерий Костка
назвал причину напряженности в отношениях между двумя лидерами. По его словам,
Россия намерена создать единое государство с Белоруссией, возглавить которое
может Путин. "В разработанной схеме для Лукашенко не остается места
руководителя", – сказал политолог в интервью "Белорусской
правде".
Эксперт призвал Лукашенко настороженно относиться к Путину:
якобы у главы российского государства есть возможность отстранить Батьку от
власти. При этом политолог подчеркнул, что личный конфликт между лидерами
отражается на официальных контактах двух стран.
Отношения между Москвой и Минском резко обострились в
прошлом году. недоволен ценами на российские энергоносители и
нежеланием Кремля компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной
отрасли. Россию, в свою очередь, не устраивают темпы интеграции двух стран в
рамках Союзного государства.