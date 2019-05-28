Основным предметом соглашения стали вопросы организации взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Управление МВД России по Владимирской области в лице начальника УМВД генерал-майора полиции Василия Кукушкина и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в лице начальника штаба Павла Григорьева заключили соглашение о взаимодействии.Основным предметом соглашения стали вопросы организации взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также гражданского, нравственного и патриотического воспитания детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.При подписании соглашения Василий Кукушкин и Павел Григорьев обсудили основные направления будущего взаимодействия, в том числе возможные форматы совместных мероприятий по пропаганде правовых знаний, здорового образа жизни и повышения престижа службы в органах внутренних дел. Также, в ходе встречи были намечены первые мероприятия в рамках подписанного соглашения, такие как организация летней занятости подростков и проведение совместных сборов и семинаров на территории Владимирской области.