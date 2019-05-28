Перед началом игры полицейские провели с ребятами профилактические беседы на тему вреда употребления алкоголя, важности ведения здорового образа жизни и пользе от занятий спортом.

Сотрудники ОМВД России по Александровскому району в рамках проводимой на территории региона комплексной операции «Подросток» организовали для юных жителей района спортивную игру.Перед началом игры полицейские провели с ребятами профилактические беседы на тему вреда употребления алкоголя, важности ведения здорового образа жизни и пользе от занятий спортом. Также полицейские напомнили об ответственности, к которой могут привлекаться несовершеннолетние за совершение тех или иных правонарушений или преступлений.Игра, состоявшая из нескольких конкурсов, была проведена на свежем воздухе. Несмотря на присутствовавший дух соперничества, к завершению ребята сплотились в одну дружную команду, отметив, что подобные мероприятия и неформальное общение со стражами порядка дают положительный эффект.Прощаясь, полицейские и школьники договорились, что непременно встретятся вновь на таком же мероприятии.