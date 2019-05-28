Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублейГороховецкий районный суд вынес приговор бывшему начальнику миграционного пункта отделения МВД России по Гороховецкому району. Ее признали виновной в мошенничестве.С октября 2017 года по февраль 2018 года женщина путём обмана, используя свое служебное положение, похитила денежные средства у гражданки Украины в размере 2,1 тысяч рублей. Аналогичные действия она совершила в отношении еще 6 граждан. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.Деньги злоумышленница требовала за нарушение миграционного режима. Но деньги оставляла себе.Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на 2 года.