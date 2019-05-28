Мужчина не смог сдать экзамен в автошколе

Мужчина не смог сдать экзамен в автошколеВ Коврове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 41-летнего нижегородца. Водительские права мужчину вызвали у полицейских сомнения в подлинности. Выяснилось, что документ поддельный.Водителю пришлось признаться, что он обучался в автошколе, но не смог сдать экзамены и купил поддельные права в интернете.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание как виде крупного штрафа, так и ареста, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.