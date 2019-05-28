Его поймали, когда он ехал за рулем в состоянии наркотического опьянения

Его поймали, когда он ехал за рулем в состоянии наркотического опьяненияЖитель деревни Кондаково Меленковского района попался сотрудникам ГИБДД именно за рулём в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что 46-летний мужчина давно состоит на учете у нарколога.На следующий день полицейские провели обыск у него дома, в деревне Кондаково, и обнаружили семена и ботву конопли в особо крупном размере. Как выяснилось, коноплю он потреблял исключительно самостоятельно, никому не продавал.Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.