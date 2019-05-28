Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет шесть иностранцев.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя одной из районных деревень. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Участковыми уполномоченными полиции установлено, что в апреле текущего года местный житель направил в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в частном доме по месту своего жительства. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у фигуранта не было. В каждом случае мужчина получал от иностранного гражданина денежное вознаграждение.В совершении аналогичного преступления подозревается 35-летняя безработная жительница Александровского района, фиктивно поставившая на учет четырех иностранцев.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.Санкцией статьи 322.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.