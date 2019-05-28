Правоохранители напоминают школьникам и воспитанникам детских садов о соблюдении правил личной безопасности во время летнего отдыха.

Полицейские в разных районах области проводят встречи со школьниками и воспитанниками детских садов, в ходе которых напоминают ребятам о правилах личной безопасности во время летних каникул.Сотрудники подразделения УУП и ПДН ОМВД России по Судогодскому району посетили детский сад «Сказка» в городе Судогда.Полицейские рассказали ребятам о правилах пересечения проезжей части, мерах предосторожности во время игр на детских площадках, около водоемов и прогулок в лесу. Также стражи порядка напомнили о недопустимости общения с незнакомыми людьми.Ребята активно участвовали в беседе, задавали и отвечали вопросы, а в завершение обещали соблюдать все правила безопасности.Беседы со школьниками провели инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району.Ученикам начальных классов полицейские напомнили об основных требованиях безопасного перехода проезжей части, значениях дорожных знаков и сигналов светофора, а также сделали акцент на последствиях, к которым может привести невнимательность. В качестве примера правоохранители привели ситуации, когда при движении через пешеходный переход или вдоль проезжей части школьники отвлекаются на гаджеты.Со старшеклассниками, которые в будущем хотят управлять скутером, мотоциклом или автомобилем, инспекторы поговорили о правилах допуска к управлению транспортными средствами, условиях получения водительского удостоверения соответствующих категорий. Также школьникам напомнили о том, что любые транспортные средства являются источником повышенной опасности, что не позволяет относиться легкомысленно к управлению ими.