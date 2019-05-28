В смерти прославленного артиста, ушедшего в 2018 году, обнаружили сенсационные подробности. Оказывается, Иосиф Кобзон знал о будущем онкологическом заболевании за много лет до его возникновения.

смерти прославленного артиста, ушедшего в 2018 году, обнаружилисенсационные подробности. Оказывается, Иосиф Кобзон знал о будущемонкологическом заболевании за много лет до его возникновения.О мистическом следе в гибелизнаменитого певца рассказал его близкий друг и коллега Левон Оганезов. Он былзнаком с Иосифом Кобзоном почти 60 лет.Как известно, исполнитель боролсяс онкологией более 15 лет. Выяснилось, что рак ему нагадала цыганка за 50 летдо смерти. Это произошло в начале 70-хгодов, когда артисты были на гастролях в Краснодаре и пошли вдвоем на рынок.По словам Оганезова, там к ним подошла цыганка,которая обратилась именно к Иосифу. Кобзон дал ей пять рублей – по тем временамбольшие деньги. И тогда женщина озвучила ему страшное предсказание, которое сбылось.Материал дополняется