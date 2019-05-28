В
смерти прославленного артиста, ушедшего в 2018 году, обнаружили
сенсационные подробности. Оказывается, Иосиф Кобзон знал о будущем
онкологическом заболевании за много лет до его возникновения.
В
смерти прославленного артиста, ушедшего в 2018 году, обнаружили
сенсационные подробности. Оказывается, Иосиф Кобзон знал о будущем
онкологическом заболевании за много лет до его возникновения.
О мистическом следе в гибели
знаменитого певца рассказал его близкий друг и коллега Левон Оганезов. Он был
знаком с Иосифом Кобзоном почти 60 лет.
Как известно, исполнитель боролся
с онкологией более 15 лет. Выяснилось, что рак ему нагадала цыганка за 50 лет
до смерти. Это произошло в начале 70-х
годов, когда артисты были на гастролях в Краснодаре и пошли вдвоем на рынок.
По словам Оганезова, там к ним подошла цыганка,
которая обратилась именно к Иосифу. Кобзон дал ей пять рублей – по тем временам
большие деньги. И тогда женщина озвучила ему страшное предсказание, которое сбылось.
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