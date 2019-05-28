Злоумышленники звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение, сообщив, что им необходим дорогостоящий лекарственный препарат...

«Оперативники ОУР и сотрудники ППСП УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже и хищении путем мошенничества крупных сумм денежных средств у пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 77-летней москвички. Она рассказала, что ей на городской телефон позвонила девушка и представилась сотрудником поликлиники. Она сообщила пенсионерке, что ей необходимо лекарство, которое домой привезет курьер. Через некоторое время в дверь позвонил незнакомец и под предлогом разъяснения лечения прошел в квартиру. После ухода мужчины заявительница обнаружила пропажу сбережений в иностранной валюте. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил около 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Фрунзенской набережной задержали подозреваемых – 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья и 40-летнего москвича.Кроме того, оперативники установили причастность одного из задержанных к другому противоправному деянию при аналогичных обстоятельствах. Ранее в полицию обратилась 76-летняя пожилая москвичка с заявлением о том, что неизвестный продал ей якобы необходимый лекарственный препарат за 700 тысяч рублей, которое впоследствии оказался биоактивной добавкой.У злоумышленников при задержании была изъята часть похищенных денежных средств.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60