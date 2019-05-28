Подозреваемая зарегистрировала иностранных граждан, приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания...

Сотрудниками полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Участковые уполномоченные полиции совместно с ОпВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы выявили факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной во 2 микрорайоне Зеленограда, 39-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала иностранных граждан, приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания.Отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по ЗелАО(499) 731-94-31