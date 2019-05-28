Alles Walzer – Вальсируют все! – дал команду распорядитель бала и сотни гостей закружились в танце. Вальсы, польки и галопы – знаменитый Венский бал в Москве длился до утра!

"Alles Walzer" – "Вальсируют все!" – дал команду распорядитель бала и сотни гостей закружились в танце. Вальсы, польки и галопы – знаменитый Венский бал в Москве длился до утра!Волновалась, кажется, все. Организаторы – чтобы все гости строго соответствовали дресс-коду, чтобы декорированный к балу Гостиный двор поражал великолепием, чтобы столы ломились от яств. Дебютантки – чтобы туфли не натерли ногу, чтобы партнер не подвел, чтобы движения не были перепутаны или забыты.Каждый год сюда съезжается около двух тысячгостей из разных стран – политиков, дипломатов, бизнесменов... В этот раз ВенскийБал был посвящен объявленному в России Году театра. Именно этим объясняется присутствие в зале большого числа артистов. Например, Любовь Толкалина стала соведущей президента Российского Танцевального союза Станислава Попова.На протяжении нескольких месяцев он занимался с дебютантами, обучая их премудростям поведения на паркете. Причем для многих молодых людей классические танцы до сей поры были terra inkognita. Но как хотели они научиться – не танцевать, нет! – летать по залу, парить! В белых платьях, почти невесомые, они напоминали ангелов.Подготовка к этому вечеру у каждой отняла несколько месяцев. И как тут не вспомнить, как впервые ехала на бал толстовская Наташа Ростова! "Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по‑бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены, – читаем в "Войне и мире" – Ростова в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все.. были одеты как нельзя лучше".Состояние вымышленной героини романа вполне понимают реальные дебютантки венского Бала в Москве. У каждой, как и у Ростовой, "глаза разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца".А какое удовольствие было смотреть на кавалеров в черных фраках, белых перчатках, лакированных ботинках. Даже не верится, что еще утром они ехали в метро в джинсах и футболках. Кажется, биение их сердце, многократно усиленное, слышали все. И вот – начало!Дебютантыпрошли торжественным полонезом, а затем исполнили веселую польку. По завершению официальных речей настал самый волнующий момент – первый вальс! После него к танцующим дебютантамприсоединились гости, которые до полуночи танцевали вальсы, польки и галопы…А после традиционной русской полночной кадрили пришло время танго и фокстрота,джайва, квик-степа, ча-ча-ча и румбы. Причем в этом году гости бала установили новый рекорд– станцевали полночную кадриль восемь раз подряд.Казалось, время остановилось и не хотелось возвращаться в реальность. Но праздник тем и хорош, что имеет обыкновение заканчивается, чтобы сладость ожидания новой встречи была сильнее. Подготовка с будущему Венскому Балу в Москве уже началась.