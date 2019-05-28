Конкурс неигрового кино на первом международном кинофестивале Герой и время в Железноводске открылся картиной Юлии Бобковой На краю, рассказывающей в пяти новеллах про удивительный мир острова Сахалин и его жителей. В создании ленты принимала участие и дочь Андрея Кончаловского.

Конкурс неигрового кино на первом международном кинофестивале "Герой и время" в Железноводске открылся картиной Юлии Бобковой "На краю", рассказывающей в пяти новеллах про удивительный мир острова Сахалин и его жителей. В создании ленты принимала участие и дочь Андрея Кончаловского."Когда Наталья – одна из многочисленных дочерей Андрея Сергеевича, много лет прожившая в Париже, – приехала в Россию, то начала плакать от увиденного. "Почему у вас все так, почему нельзя навести порядок, сделать, чтобы везде было чисто, красиво?" – рыдала она", – рассказал корреспонденту "Дни.Ру" продюсер ленты Илья Шамазов.Но он объяснил ей, как подобная разруха важна для русской души. "Это наша энергия выходит наружу, – говорит Илья. – И когда я не вижу, извините, в каком-нибудь Осло ни одной разбитой телефонной будки, то понимаю, что эти люди обречены. Поскольку когда будка появляется, то возникает эта самая человеческая энергия. Что крайне важно для творческой личности. Энергия русского человека иногда выходит из берегов и возникает желание написать на заборе, разбить стекло. Это тоже надо уметь любить".Наталья Кончаловская, которая принимала участие в фильме, родилась у Андрея Кончаловского в 1991 году от диктора телевидения Ирины Мартыновой. От нее же позже появилась на свет еще одна девочка – Елена. Всего же же у режиссера было пока только пять жен. Они родили ему семерых детей, от которых уже есть 10 внуков и внучек. Кончаловскому скоро исполнится 82 года, но, как говорится, есть еще порох в пороховницах!