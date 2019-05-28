Российская теннисистка, 83-я ракетка мира Виталия Дьяченко в первом круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 32 минуты проиграла американке Серене Уильямс со счетом 6:2, 1:6, 0:6.

Российская теннисистка, 83-я ракетка мира Виталия Дьяченко в первом круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 32 минуты проиграла американке Серене Уильямс со счетом 6:2, 1:6, 0:6.Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти, а у Уильямс, занимающей десятое место в рейтинге WTA, девять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из 11.Таким образом, Уильямс вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Куруми Нара (Япония, 238) – Далила Якупович (Словения, 105).