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<a href="https://33live.ru/novosti/28-05-2019-vladimir-putin-pozdravil-vsex-pogranichnikov-s-professionalnym-prazdnikom.html" target="_blank">Владимир Путин поздравил всех пограничников с профессиональным праздником</a> - Во вторник в России отмечают День пограничника. Праздник установлен указом президента Бориса Ельцина ещё в 1994 году. На сегодняшний день 36 управлений Погранслужбы ФСБ контролируют более 60 тысяч километров государственной границы России. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов погранслужбы.