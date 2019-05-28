Средняя зарплата учителей, по информации Белого дома, составила 30 тысяч рублей
Средняя зарплата учителей, по информации Белого дома, составила 30 тысяч рублей
В мае среднемесячный доход во Владимирской области составил чуть больше 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, обеспечить рост зарплат бюджетников Владимир Путин поручил ещё в мае 2012-го года. Социальная часть его майских указов затронула учителей, воспитателей детских садов, соцработников, младшего и среднего медперсонала. Согласно документу оплата труда этих работников должна достичь средних зарплат по области, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны достигать 200% от средней по региону.
К началу мая этого года средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет почти 30,4 тысяч рублей, педагогических работников детских садов – 27,4 тысяч рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования – 29,7 тысяч рублей, преподавателей учреждений среднего профессионального образования – 30,1 тысяч рублей. У работников учреждений культуры средняя зарплата составила 29,1 тысяч рублей, у врачей – 57,7 тысяч рублей, у среднего медперсонала – около 29,1 тысяч рублей, у младшего медперсонала – 28,5 тысяч рублей, у соцработников – 28,3 тысяч рублей.