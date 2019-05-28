Средняя зарплата учителей, по информации Белого дома, составила 30 тысяч рублей

Средняя зарплата учителей, по информации Белого дома, составила 30 тысяч рублейВ мае среднемесячный доход во Владимирской области составил чуть больше 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Напомним, обеспечить рост зарплат бюджетников Владимир Путин поручил ещё в мае 2012-го года. Социальная часть его майских указов затронула учителей, воспитателей детских садов, соцработников, младшего и среднего медперсонала. Согласно документу оплата труда этих работников должна достичь средних зарплат по области, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны достигать 200% от средней по региону.К началу мая этого года средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет почти 30,4 тысяч рублей, педагогических работников детских садов – 27,4 тысяч рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования – 29,7 тысяч рублей, преподавателей учреждений среднего профессионального образования – 30,1 тысяч рублей. У работников учреждений культуры средняя зарплата составила 29,1 тысяч рублей, у врачей – 57,7 тысяч рублей, у среднего медперсонала – около 29,1 тысяч рублей, у младшего медперсонала – 28,5 тысяч рублей, у соцработников – 28,3 тысяч рублей.