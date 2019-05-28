28.05.2019

2019-05-28 12:35:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (18(9667) от 28 мая 2019 года).

ПООЩРЕНЫ ДОСТОЙНЫЕ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил награды сотрудникам, внёсшим значительный вклад в обеспечение безопасности граждан. Читайте на странице 2.



ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН ЗА РУБЕЖОМ

В Центре кинологической службы в рамках обмена опытом в сфере обеспечения организации и непосредственного осуществления оперативно-служебных мероприятий по использованию специалистов-кинологов в деятельности органов внутренних дел состоялся приём делегации Главного управления полиции г. Хельсинки. Продолжение на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 20 мая 2019 года на должность заместителя начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве — начальника полиции назначен полковник полиции Андрей Николаевич Ярославцев. Читайте на странице 2.



ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ

В период с 9 по 13 мая 2019 года в г. Дьёр (Венгрия) прошёл чемпионат Европы по дзюдо среди полицейских. В соревнованиях участвовали более 160 сотрудников полиции из 16 стран. Сборная команда МВД России заняла 2-е общекомандное место. Читайте на странице 2.



СТУДЕНТ ОКАЗАЛСЯ НЕРОБКОГО ДЕСЯТКА

Начальник УВД по СВАО управления генерал-майор полиции Василий Петрунин в присутствии руководителей подразделений вручил за проявленную смелость и решительность при задержании преступника Благодарность студенту Московского государственного медико-стоматологического института имени А.И. Евдокимова Савелию Лазуренко. Читайте на странице 2.



САМОКАТ РАЗБУШЕВАЛСЯ

В Московской городской Думе в рамках Комиссии по безопасности прошёл круглый стол, посвящённый проблемам правового регулирования использования индивидуальных транспортных средств на электрической тяге. Продолжение на странице 3.



ПАРК НЕ ПРОСИТ ОГНЯ

Представители Общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» во главе с депутатом Мосгордумы, председателем Комиссии по безопасности Инной СВЯТЕНКО в рамках акции «Парк без огня» провели рейд в парке 850-летия Москвы. Рейд поддержали сотрудники полиции и представители МЧС. Читайте на странице 3.



ВЫИГРЫВАЮ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ

Лучшим сотрудником столичных штабных подразделений по итогам минувшего года признан главный инспектор Инспекции Штаба УВД по ЗАО майор внутренней службы Кирилл НЕСТЕРОВ. Читайте на странице 4.



ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

До уровня комфорта и обслуживания пятизвёздочной гостиницы изолятору временного содержания подозреваемых и обвиняемых УВД по СВАО, конечно, пока ещё далеко, да и задача перед этим подразделением стоит совсем иная. Это не место отдыха, но коллектив учреждения постарался, чтобы именно они стали победителями в 2018 году в конкурсе «Лучшее подразделение ГУ МВД России по г. Москве». Подробности читайте на странице 4.



ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

История московской полиции богата выдающимися людьми. Одним из таких несомненно являлся генерал-лейтенант милиции Владимир Панкратов, с 1992 по 1995 год возглавлявший Главное управление внутренних дел Москвы. В мае нынешнего года Владимиру Иосифовичу исполнилось бы 80 лет, и в честь этой даты прошли мероприятия. Читайте на странице 5.



НА ГРАНИЦЕ ДВУХ СТИХИЙ

Каких именно, спросите вы? Воды и суши, полиции и пограничной службы, закона и криминала. Всё это успел ощутить на вкус и цвет ещё достаточно молодой, но уже весьма успешный руководитель — начальник ОМВД России по району Тропарёво-Никулино г. Москвы подполковник полиции Владимир СОЛЯНИК. Читайте на странице 6.



МАМЫ В ПОГОНАХ

31 мая — День подразделений по делам несовершеннолетних МВД России. И было бы несправедливо считать, что в календаре соседняя знаменательная дата 1 июня — Международный день защиты детей — это всего лишь случайное совпадение. Милиция, а теперь и полиция ещё со времён Дзержинского защиту детей и их прав всегда считала своей важной обязанностью, своим долгом. Продолжение на странице 7.



В ОКРУЖЕНИИ «ЗВЁЗДОЧЕК»

Рассказывая о великолепном концерте, который организовали для ветеранов сотрудники Управления внутренних дел по Западному административному округу, мы поделились впечатлением от совместного выступления майора полиции Олега АНИСИМОВА и детского хора «Филёвские звёздочки». О том, как зародилась дружба «маленьких» и «больших», как состоялся этот творческий союз, нам рассказали сами герои сюжета. Подробности читайте на странице 7.



«АНИСКИН» ИЗ РАЙОНА АЭРОПОРТ

90 лет исполнилось майору милиции в отставке Дмитрию БОЖКО. Почти 30 из них Дмитрий Дмитриевич провёл в рядах столичной полиции, был участковым, старшим участковым инспектором и за свою взвешенность и спокойствие заслужил у товарищей уважительный титул — «наш Анискин». Читайте на странице 8.



СУДЬБА СОЛДАТА СОЛДАТЕНКО

О своём прадедушке-фронтовике вспоминает референт группы по связям со СМИ УВД по Зеленоградскому административному округу Яна НИКИТЕНКО. Читайте на странице 8.



ВЫИГРАЛИ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Психологи утверждают: ничто так не сближает людей, как совместное занятие одним и тем же практическим делом. Ещё раз в точности этого постулата могли убедиться все те, кто провёл прошедшую субботу в спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе. Впрочем, всё по порядку. Продолжение на странице 9.



КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ И УВАЖЕНИЕ

В столичном полицейском главке назвали победителей и подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа». Читайте на странице 9.



КОГО БОИТСЯ ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Из сводки по городу: «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарёво-Никулино задержали 31-летнего приезжего по подозрению в попытке кражи из квартиры». Подробности читайте на странице 10.



«СДОХНИ, ТВАРЬ, В ОФЛАЙНЕ!»

Словечко «кибербуллинг» пришло к нам из английского. Вторая его половина, по одной версии, произошла от английского «бык», по другой — от «хулиган». Кибербуллинг — это травля людей в соцсетях. Читайте на странице 11.



РИЕЛТОРЫ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

В Люблинском районном суде столицы завершилось слушание по уголовному делу в отношении создателя преступной группы Артёма Борометова, выдающей себя за риелторов и промышлявшей отъёмом квартир. Общая стоимость похищенного жилья москвичей превышает 95 миллионов рублей. Читайте на странице 11.



ЭНЕРГИЯ ЧЕТЫРЁХ ПОЛКОВ

Спортивный праздник конвойного полка столичной полиции, посвящённый 81-й годовщине образования конвойных подразделений, прошёл на стадионе «Энергия». Подробности читайте на странице 12.



«БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА...»

С замечательной песни Владимира Высоцкого, посвящённой здоровому образу жизни, началось мероприятие «Зарядка со стражем порядка» на территории Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Читайте на странице 12.



МЫ ПОБЕДИЛИ ДЬЯВОЛА

Об автопробеге «География Победы», который был посвящён 75-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков, о его целях и итогах рассказал председатель Совета ветеранов ГУУР МВД России, руководитель Межрегиональной общественной организации ветеранов оперативных служб «Честь», член Совета ветеранов МУРа подполковник милиции Алексей ДАРКОВ. Продолжение на странице 13.



ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

В Санкт-Петербурге вот уже в 28-й раз состоялась Всероссийская благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей», посвящённая памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, погибших при исполнении служебных обязанностей. Читайте на странице 13.



СИЛЁН БЫЛ ШУЛЬГИН, ДА ВЕСЬ ВЫШЕЛ

Первый обер-полицмейстер в Москве при императоре Петре Великом был Греков, о котором ранее наша газета рассказывала. В 1729 году в Москве учреждается полицейский драгунский эскадрон и Москва делится на 12 команд, центральным пунктом которых назначается съезжий двор. Таких съезжих дворов было двенадцать, и в каждом было два офицера, два урядника и шесть солдат с барабанщиком. Продолжение на странице 14.



И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Общественный совет при УВД на Московском метрополитене при поддержке Объединённой тактической группы «Рекрут». организовал многоборье по пейнтболу, приуроченное к празднованию Дня Победы! В мероприятии приняли участие сотрудники разных отделов подразделений УВД на ММ. Читайте на странице 14.



РЕКВИЕМ ТРИЖДЫ ПОЛКОВНИКУ

Очерк, который вы сейчас читаете, не должен был появиться никогда. Например, для меня это противоестественно. Совсем недавно мы общались по телефону, он делился планами общественной работы и вдруг… Несчастье случилось именно «вдруг». 13 мая этого года оборвалось сердце Игоря Владимировича МИХАЛЕВИЧА. Читайте на странице 15.



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