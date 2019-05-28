В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ подмосковные Химки на домашней площадке обыграли казанский УНИКС со счетом 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14).

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на домашней площадке обыграли казанский УНИКС со счетом 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14).У победителей встречи самым результативными стали Алексей Швед (25 очков + 10 передач), Андрей Зубков (14), Малкольм Томас (13), Джордан Мики (13), Антонио Крокер (12) и Янис Тимма (10), а у гостей больше всех набрали Эрик Макколлум (23), Джамар Смит (20), Мелвин Эджим (18) и Рэймар Морган (16).Первые две игры завершились одной победой УНИКСа (96:91) и одной викторией "Химок" (103:98). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу подмосковной команды. Следующий матч состоится в среду, 29 мая и пройдет также в Подмосковье.