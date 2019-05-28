Известные музыканты Потап и Настя, которые 23 мая стали мужем и женой, рассказали о серьезных конфликтах. Оказывается, Настя Каменских с будущим супругом и коллегой по сцене могли месяцами не разговаривать друг с другом.

Известныемузыканты "Потап и Настя", которые 23 мая стали мужем и женой, рассказалио серьезных конфликтах. Оказывается, Настя Каменских сбудущим супругом и коллегой по сцене могли месяцами не разговаривать друг сдругом.Исполнители признались, что часто ссорились во времясовместной работы. По словам Алексея Потапенко (Потапа), ругались они всегда."У Насти очень крепкийхарактер, она не слушает никого", – поделился в передаче "Светская жизнь"на украинском YouTube-канале "1+1"музыкант. В свою очередь сделала очень личное признание об их отношениях иНастя Каменских.По словам певицы, однажды они с Потапомразругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца. При этомтогда еще дуэт "Потап и Настя" выступал каждый день на сцене, а после концертасадились в разные машины и разъезжались по разным гостиницам."Мы обазаводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают исрывы. Поэтому иногда приходилось и посылать друг друга", – поделилась Настя.Отметим, дуэт Потапа исуществует с 2006 года. Настоящим прорывом для коллектива сталапесня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинскихрадиостанций.Как писали "Дни.ру", первыеслухи об отношениях Алексея Потапенко и появились еще когда Потап был в браке с ИринойГоровой. С ней продюсер остался в дружеских отношениях.