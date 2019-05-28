Известные
музыканты Потап и Настя, которые 23 мая стали мужем и женой, рассказали
о серьезных конфликтах. Оказывается, Настя Каменских с
будущим супругом и коллегой по сцене могли месяцами не разговаривать друг с
другом.
Известные
музыканты "Потап и Настя", которые 23 мая стали мужем и женой, рассказали
о серьезных конфликтах. Оказывается, Настя Каменских с
будущим супругом и коллегой по сцене могли месяцами не разговаривать друг с
другом.
Исполнители признались, что часто ссорились во время
совместной работы. По словам Алексея Потапенко (Потапа), ругались они всегда.
"У Насти очень крепкий
характер, она не слушает никого", – поделился в передаче "Светская жизнь"
на украинском YouTube-канале "1+1"
музыкант. В свою очередь сделала очень личное признание об их отношениях и
Настя Каменских.
По словам певицы, однажды они с Потапом
разругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца. При этом
тогда еще дуэт "Потап и Настя" выступал каждый день на сцене, а после концерта
садились в разные машины и разъезжались по разным гостиницам.
"Мы оба
заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и
срывы. Поэтому иногда приходилось и посылать друг друга", – поделилась Настя.
Отметим, дуэт Потапа и
существует с 2006 года. Настоящим прорывом для коллектива стала
песня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинских
радиостанций.
Как писали "Дни.ру", первые
слухи об отношениях Алексея Потапенко и появились еще когда Потап был в браке с Ириной
Горовой. С ней продюсер остался в дружеских отношениях.