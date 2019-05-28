Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции украинских войск на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Нового главу государства интересовало качество питания бойцов, уровень бытовых условий, а также обеспеченность подразделений техникой.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции украинских войск на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Нового главу государства интересовало качество питания бойцов, уровень бытовых условий, а также обеспеченность подразделений техникой.По итогам инспекции и бесед с военнослужащими Зеленский указал на необходимость улучшения обеспечения военнослужащих, подчеркнув, что условия для них "должны быть нормальными", рассказали ТАСС в пресс-службе президента Украины.Ранее, при вступлении в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение мира в Донбассе является первоочередной задачей.Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.