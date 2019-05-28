МИД Украины намерен добиваться смены статуса Керченского пролива, дабы пресечь спекуляции России. Впрочем, в Киеве делали и более безумные заявления – к примеру, обещали прибрать к рукам Крымский мост.

МИД Украины намерен добиваться смены статуса Керченского пролива, дабы пресечь "спекуляции" России. Впрочем, в Киеве делали и более безумные заявления – к примеру, обещали прибрать к рукам Крымский мост.Министерство внутренних дел Укрианы планирует добиться смены статуса Керченского пролива на "международный". Это, как полагают политики Незалежной, "решит многие вопросы"."Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", – заявила заместитель украинского МИДа Елена Зеркаль.При этом она подчеркнула, что пока Киев не планирует разрывать заключенное с Россией соглашение об использовании пролива. По словам Зеркаль, это "базовый документ", в частности, именно им сейчас руководствуется трибунал при решении вопроса по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе.Материал дополняется.