Шестилетний мальчик, которого мать бросила в торговом центре, пока останется под присмотром медиков. Накануне женщина привела сына в игровую комнату и оставила там на несколько часов. А когда с ней связались сотрудники, отказалась забирать ребенка. Сейчас она задержана, в обстоятельствах этого дела разбирается полиция.

Шестилетний мальчик, которого мать бросила в торговом центре, пока останется под присмотром медиков. Накануне женщина привела сына в игровую комнату и оставила там на несколько часов. А когда с ней связались сотрудники, отказалась забирать ребенка. Сейчас она задержана, в обстоятельствах этого дела разбирается полиция.Влетает в фойе торгового центра. Держит уходящий лифт. Женщина с ребенком явно спешит."Такого просто не было, по крайней мере сколько я здесь работаю", — говорит сотрудник торгового центра.Следующие восемь часов шестилетний мальчик проведет в детской игровой зоне."Мамочку видели какое-то время, несколько часов. Потом она просто уехала, ей начали звонить, она не приходила за ребенком. Торговый центр закрылся", — рассказал мужчина.После десяти часов вечера дозвониться до пропавшей матери попытались вызванные на место сотрудники полиции."В беседе та отказалась его забирать и предложила оставить мальчика себе. Более на телефонные звонки она не отвечала", — сообщил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.От входа в торговый центр, куда женщина с сыном зашли вместе и до игровой зоны, где ребенок остался один — всё в фокусе системы видеонаблюдения. По периметру 70 камер, это и помогло оперативникам в кратчайшие сроки найти мать.Нашли Викторию Шматенко — именно так зовут мать мальчика — уже дома. Она беззаботно пила чай в компании своего приятеля. На него и решила переложить всю вину."Кирилл, тебе привезли? Ты его куда-то сдал? Ты сдал ребенка? Вот и разбирайся!" – заявила она.Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, в торговом центре ребенка оставила именно мать. А через несколько часов уже спокойно делала покупки в другом магазине — у дома."Это же наша Вика, которая наша покупательница! Вчера, вчера она была! Спокойно приходит, покупает, уходит", — рассказала о ней продавщица.Хорошо знают Викторию и в другом магазине."Пиво точно она брала разливное. А часто заходила? Видела я ее, видела периодически", — сообщила кассирша.В этом доме на севере Москвы женщину знали, как неаккуратного водителя. Ее машина пережила не одно ДТП. Судя по тому, что в салоне остались сумки, косметички и банковские карты, полицейских здесь скорее всего не ждали.Допрос в отделении, куда Шматенко доставили из дома, ситуацию так и не прояснил."Вот это вот всё — цирк-шапито устраиваете" – заявила она.Что заставило 35-летнюю мать бросить сына, сейчас пытаются выяснить и в аппарате уполномоченного по правам детей."Ребенок переживает, очень тоскует, зовет маму. Конечно, отвлекается иногда, но мы понимаем, что эту стрессовую ситуацию надо скорее решить", — сообщила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Российской Федерации.Мальчик в больнице под контролем врачей. В ближайшие дни ребенок не сможет вернуться домой. Пока полиция решает, что делать с матерью, мальчик будет под защитой социальных учреждений столицы. Его дальнейшую судьбу будут решать после того, как выяснят все обстоятельства происшедшего.