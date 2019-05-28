Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 130 тысяч рублейВ конце апреля этого года в дежурную часть полиции в Муроме обратился представитель одной из местных фирм, рассказавший, что со склада кто-то украл упаковки с утеплителем, регистраторы отопления и кровельные материалы. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 34-летний мужчина, ранее работавший в фирме. Похищенное имущество оперативники нашли на даче подозреваемого. Мужчина во всем признался, рассказав, что проник на склад, воспользовавшись оставшимися у него после увольнения запасными ключами. Украденные материалы он хотел использовать для строительства дачи.В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.