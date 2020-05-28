Золото – один из самых редких элементов в мире, однако ежегодно разные страны мира добывают большие объемы этого дорогого металла. Золото высоко ценится во всем мире. В 2018 году общемировая добыча золота достигла 3 332 тонны. По сравнению с 2017 годом общемировая добыча выросла на 2%. Основная добыча приходится на 10 крупнейших золотодобывающих стран мира, о которых мы расскажем подробнее. Рейтинг составлен на основе данных Всемирного золотого совета за 2018 год.

Золото – один из самых дорогих элементов в мире, однако ежегодно разные страны мира добывают большие объемы этого металла.Золото высоко ценится во всем мире. В 2018 году общемировая добыча золота достигла 3 332 тонны. По сравнению с 2017 годом общемировая добыча выросла на 2%. Основная добыча приходится на 10 крупнейших золотодобывающих стран мира, о которых мы расскажем подробнее. Рейтинг составлен на основе данных Всемирного золотого совета за 2018 год.1.КитайВ течение многих лет Китай остается лидером по добыче золота. На его долю приходится 12% мировой добычи. Тем не менее, в 2018 году добыча снизилась на 6% по сравнению с 2017 годов. Таким образом, 2018 год стал четвертым годом подряд, когда добыча золота Китаем сокращается. Общий объем добычи в 2018 году — 404.1 тонн.2.АвстралияАвстралия, в отличие от Китая, шестой год подряд наращивает уровень добычи золота. Так, в 2018 году страна добыла на 6% больше, чем в 2017. Общий объем добычи в 2018 году составил 314,9 тонн золота.В частности, на месторождении Cadia Hill было добыто рекордное количество в 23 тонны, что на 38% выше, чем в 2017 году. Месторождение AngloGold Ashanti также отчиталось о росте добычи – на 12% по сравнению с 2017 годом, а еще одно месторождение — Kirkland Lake – отчиталось о росте на 21%.3.РоссияНа долю России приходится 83% всего золота, добытого в Европе. Начиная с 2010 года, страна наращивает ежегодную добычу золота. Крупнейшим покупателем золота является российское правительство, которое приобретает две трети всего добытого в стране золота. Всего в 2018 году было добыто 297.3 тонн золота.4.СШАВ 2018 году добыча золота США выросла на 10%. Таким образом, США уже пять лет подряд наращивают добычу. Отмечается, что около 78% всего добытого золота было добыто в штате Невада. Общий объем добычи в 2018 году составил 221.7 тонн.5.КанадаУровень добычи Канады вырос по сравнению с 2017 годом. Кроме того, канадские компании рассчитывают на дальнейшее наращивание добычи за счет того, что золотодобывающая компания Seabridge Gold в 2017 году обнаружила запасы золота на севере Британской Колумбии. По предварительным оценкам, месторождение содержит 780 метрических тонн золота. Добыча в 2018 году составила 189 тонн.6.Перу2018 год стал третьим годом подряд, когда добыча золота в Перу сокращается. Это связано с подрывом незаконной добычи в регионе Ла-Пампа, а также со снижением уровня добычи на существующих месторождениях. Общий объем добычи в 2018 году составил 158.4 тонн золота.7.ИндонезияИндонезия занимает седьмое место в рейтинге крупнейших золотодобывающих стран с общей добычей в 136.9 тонн в 2018 году. Этот год стал удачным для страны, которая нарастила добычу золота на 23% по сравнению с 2017 годом. Наибольший объем был добыт на крупнейшем месторождении Grasberg, на которое приходится до 40% общей добычи золота в стране.8.ГанаГана стала крупнейшим золотодобывающим государством в Африке в 2018 году с показателем 130.5 тонн. На золото приходится до 20% всего экспорта страны.9.ЮАРЮАР раньше была лидирующим африканским государством по добыче золота, однако в 2018 году ее страну обошла Гана, и ЮАР занимает 9 место в мировом рейтинге и второе место в Африке. Показатель добычи в 2018 году – 128.9 тонн. Отмечается, что многие месторождения в стране закрываются из-за истощения.10.МексикаВ 2018 году показатели добычи в Мексике снижаются третий год подряд. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году сокращение добычи составило 4%. Всего за год в стране было добыто 115.4 тонн золота.