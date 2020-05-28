Сейчас, когда по всей стране идет ослабление карантина, путешественники задумываются о том, куда поехать нынешним летом на отдых. Причем многие путешественники в этом году предпочтут поездку к месту отдыха на личном автомобиле, который является наиболее безопасным транспортом с точки зрения риска заражения коронавирусом.

Сейчас, когда по всей стране идет ослабление карантина, путешественники задумываются о том, куда поехать нынешним летом на отдых.Причем многие путешественники в этом году предпочтут поездку к месту отдыха на личном автомобиле, который является наиболее безопасным транспортом с точки зрения риска заражения коронавирусом.Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, какие регионы России считаются самыми привлекательными для автомобильных путешествий.1. Крым54,67% опрошенных назвали Крым лучшим местом для путешествия на автомобиле. Автомобильные путешествия дадут возможность полюбоваться прекрасной природой полуострова, незабываемыми видами и посетить множество интересных мест.2. Краснодарский край23% опрошенных считают Краснодарский край лучшим местом для путешествий на автомобиле. Здесь также красивая природа, которую многие стремятся увидеть из окна автомобиля.3. Алтайский крайАлтайский край – жемчужина туристической отрасли России. 7,67% опрошенных заявили, что именно Алтайский край является лучшим местом для автомобильных путешествий. Конечно, природа здесь более суровая, чем в Крыму или Краснодарском крае, но, несмотря на это, туристы со всей России и из зарубежных стран приезжают полюбоваться ею.4-5. Северный Кавказ и Ярославская областьЧетвертое и пятое места поделили Северный Кавказ и Ярославская область: за оба региона проголосовали 4,33% опрошенных. И если Северный Кавказ привлекает своей великолепной природой и незабываемыми горными пейзажами, то Ярославская область будет интересна любителям истории и занимательных экскурсий, так как на территории области расположено множество интересных мест с богатой историей.6. Татарстан2% отдали голос за Татарстан. Прежде всего стоит отметить высокое качество автомобильных дорог в регионе, что делает путешествия легкими и приятными. Кроме того, на территории республики также расположено множество достопримечательностей – как природных, так и культурных.7-8. Свердловская область и Тверская областьСедьмое и восьмое места поделили Свердловская и Тверская области: за оба региона проголосовали 1,67% опрошенных. Каждый из этих регионов обладает набором достоинств, которые привлекают туристов, – это и природные достопримечательности, такие как озеро Селигер в Тверской области, и культурные объекты.9-10. Ставропольский край и Самарская областьЗамыкают десятку лидеров Ставропольский край и Самарская область: за каждый регион проголосовали 0,33% опрошенных.